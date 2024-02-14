Комик Варвара Щербакова объяснила разницу между женским стендапом и мужским

Варвара Щербакова – комик с довольно внушительным стажем на юмористической сцене. После того как ее команда КВН объявила о завершении своей деятельности, артистка отправилась строить сольную карьеру. Она принимала участие в таких проектах телеканала ТНТ, как "Comedy Баттл" и "Женский стендап". Сейчас Варвара Щербакова, не имеющая ничего общего с Алексеем Щербаковым, занимается личным проектом "В гостя у Вари".

О своей жизни Варвара Щербакова поведала журналистам издания GALA. В беседе с представителями прессы комик также объяснила разницу между женским стендапом и мужским.

По словам звезды телеканала ТНТ, во многих сферах главенствуют именно мужчины. С ними бывает сложно работать, особенно если тебе попался невероятно уверенный в своем превосходстве персонаж. Варвара Щербакова имеет опыт взаимодействия и с теми, и с другими. Однако артистка отмечает, что ее нынешний руководитель является адекватным человеком. Его продюсерская задача – "продать" комика. Звезда телешоу уверяет, что ни разу не слышала от него, что мужчины чем-то лучше женщин.





Правда, люди, которые считают, что женщины могут лишь приносить кофе, к сожалению, есть. Варвара Щербакова неоднократно слышала в свою сторону критикующие ее комментарии от представителей противоположного пола. Многие ошибочно думают, что юмористический потенциал женщин-комиков гораздо хуже, чем мужской. Таким людям бывает непросто что-либо доказать.

Варвара Щербакова также считает, что и среди женщин есть те, которые, став руководительницами, пытаются унижать своих подчиненных. Артистке кажется, что такое поведение не зависит от пола, а скорее от того, как тот или иной человек взрастил в себе лидерские качества.