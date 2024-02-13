Мама била сильно, а жизнь еще больнее: тренер Татьяна Тарасова отмечает 77-летие

Она не ангел, но вырастила крылья за спиной у всех своих детей. Неродных по крови и отчасти совсем на нее не похожих, но близких по духу и любимых всему вопреки. Своим многочисленным ученикам тренер Татьяна Тарасова заменила маму, хотя родить звезде спорта так и не удалось.





Внутренняя сила и железный характер проявились у знаменитости в детстве. Родные преподали ей суровые уроки жизни и показали, как достойно пройти свой путь.





Когда Татьяне Анатольевне было пять лет, отец выбросил ее из лодки, чтобы она научилась плавать. Позднее строгий папа запретил наследнице мечтать о карьере артистки. Профессиональный успех в сфере фигурного катания Татьяна Тарасова обрела, имея перед глазами образец в лице авторитетного родителя.





Нынешняя легенда спорта росла подвижной девочкой, которая стремилась всегда побеждать. Дома она вела себя покладисто, зато вдали от домашних то и дело проказничала. В автобиографии Татьяна Тарасова отмечала, что мама сильно била ее прямо на улице, потому что не могла терпеть выходки такого непослушного ребенка.





Однако удары жизни оказались еще больнее. И это не только роковая травма, страдания и потеря дорогих людей, которые ушли практически друг за другом. Лекарством для мастера спорта всегда была работа. Ради успеха подопечных Татьяна Тарасова поставила на кон личное счастье и отдавала всю себя без остатка.

"Я убеждена, что помогаю взглядом своим ученикам кататься. И если они падают, я ощущаю такую же боль, синяки только не появляются", – признавалась великая наставница.

Сегодня, 13 февраля 2024 года, Татьяна Тарасова отмечает 77-летие. После операции на позвоночнике звезда передвигается на инвалидной коляске, но душой она всегда со своими воспитанниками.



