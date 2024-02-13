Экс-участник шоу "Дом-2" Барзиков показал свой волосатый повод для гордости

Экс-участник шоу "Дом-2" Иван Барзиков проводит время со своей второй половинкой в Турции. Он рассказывает о своих буднях подписчикам в соцсетях и делится всеми событиями, которые с ним происходят.





Так, Барзиков опубликовал видео, где он и его девушка Кристина выполняют утреннюю тренировку. Но экс-участник шоу признался, что делают они это под наблюдением. В спортивный зал, где занималась пара, пришел волосатый и хвостатый тренер. Он внимательно следил за ходом спортивных занятий и контролировал каждое упражнение.

"Даже кот в шоке, что Кристина ходит по беговой дорожке", – прокомментировал появление пушистого гостя бывший герой шоу "Дом-2".





Даже после того, как кота вывели из зала, он продолжал наблюдать за парой из-за двери. Видимо, Барзиков посчитал такого зрителя на тренировке поводом для гордости, поэтому поспешил поделиться кадрами с поклонниками.

Напомним, Иван Барзиков пополнил ряды представителей шоу "Дом-2" в 2011 году. Он добился популярности, снимаясь в программе для одиноких сердец. До сих пор у блогера есть большая армия поклонников.

Сейчас бывший участник скандальной телестройки живет на Пхукете с возлюбленной Кристиной и собакой породы самоед. Бывший участник шоу "Дом-2" занимается продажей недвижимости и натуральной косметики.