58-летняя Ирина Безрукова высказалась о своих переменах во внешности

Советская и российская актриса, телеведущая и общественный деятель Ирина Безрукова после развода с Сергеем Безруковым кардинально поменяла имидж и начала жизнь с чистого листа.

Фанаты знаменитости в восторге от ее внешнего вида, о чем свидетельствуют лестные комментарии под ее фотографиями в блоге. Сама артистка не раз признавалась, что лично для нее лучший возраст – это тот, в котором человек находится в дружбе с собственным телом и окружающим его миром.

Накануне в столице состоялось светское мероприятие в честь празднования Китайского Нового года. Торжественный вечер посетило большое количество звезд российского шоу-бизнеса, в том числе и Ирина Безрукова.

Актриса нашла время для общения с журналистами издания Страсти и рассказала им о своих переменах во внешности. На знаменитости был ярко-красный костюм и блистательный макияж со стразами. Артистка призналась, что ее потрясающий внешний вид – заслуга парикмахера, стилиста и визажиста.

В беседе с представителями прессы 58-летняя Ирина Безрукова также сообщила, что по утрам она выглядит ровно также, как и все обычные люди. Однако телеведущая не может позволить себе выйти на светское мероприятие неумытой и в спортивном костюме. Звезда всегда старается выглядеть хорошо, поэтому и приводит себя в порядок.





Ранее "Клео.ру" писали, что астрологический прогноз, который Ирина Безрукова получила в прошлом году, практически полностью сбылся. В студии программы "Сегодня вечером" актриса сообщила, что в 2023 году она купила дачный участок и обрела духовного наставника.