"Забирала из роддома": Подольская познакомила россиян со своей девочкой

Бывшая участница музыкального конкурса "Фабрика звезд-5" Наталья Подольская очень близка со своими родными. Артистка старается все свободное время уделить близким, не забывая при этом о муже Владимире Преснякове и о своих сыновьях. Исполнительница хита "Конечно, да!" признается, что, к сожалению, она не часто встречается с дальними родственниками, однако при любом удобном случае старается их навестить.

Накануне Наталья Подольская на странице личного Телеграм-канала выложила серию фотографий с родными. На опубликованных певицей кадрах был запечатлен весь женский состав ее семьи.

Артистка сообщила подписчикам своего блога, что повод для встречи более чем серьезный. Наталья Подольская познакомила россиян со своей девочкой, которую зовут Наташа. Племянница артистки отмечала свой день рождения.





"Эту девочку я 16-летняя забирала из роддома", – написала супруга Владимира Преснякова, добавив к тексту смайл в виде белого сердечка.

Наталья Подольская оставила комментарии открытыми, поэтому ее поклонники принялись поздравлять племянницу Наташу с днем рождения. Подписчики пожелали имениннице исполнения всех ее заветных желаний. Многие в комментариях под фотографиями также отметили, что у певицы красивая семья и все друг на друга удивительно похожи.

Ранее "Клео.ру" писали, что Наталья Подольская сообщила своим фанатам, что в конце 2024 года в ее жизни произойдет грандиозное событие. Выпускница "Фабрики звезд-5" сейчас снимается в фильме, который выйдет на экраны уже в следующие новогодние каникулы.