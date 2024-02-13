Виктория Боня рассталась с избранником в преддверии Дня влюбленных

Виктория Боня рассталась с избранником накануне Дня всех влюбленных. О новом статусе свободной женщины телеведущая сообщила в своих социальных сетях, пообещав подробности в посте позже.

Расстроенной звезда не выглядела: в том же посте красовался громадный букет роз, полученный теледивой не от Руслана Гасанова. Похоже, личная жизнь светской красотки на паузу не вставала.

Напомним, с бизнесменом, который младше Бони на 13 лет, звезда познакомилась, когда он еще был женат, но всегда заверяла, что не уводила мужчину из семьи, а просто предложила сделать выбор. Об их отношениях стало известно осенью прошлого года – Боня тщательно скрывала личность своего избранника. Многие были уверены, что она встречается с женатым мужчиной, у которого есть дети.

Однако позже выяснилось, что 30-летний якутский бизнесмен Гасанов женат, но не имеет наследников. Теперь же роман закончился, и расставание, судя по фото свободной женщины Виктории Бони, ее не печалит. Теперь поклонники мониторят соцсети в ожидании откровенного рассказа с подробностями и причинами разрыва.





Ранее "Клео.ру" писали, что Виктория Боня сделала пластическую операцию и теперь смело позирует без макияжа.

