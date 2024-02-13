Лучше во всем: на кого променял Бузову любимый из "Дома-2"

Первая серия ставшего легендарным проекта "Дом-2" вышла 11 мая 2004 года на канале ТНТ. По правилам реалити, "15 клевых людей" заселяются на телестройку и на всю страну пытаются строить романтические отношения. Поющая телеведущая Ольга Бузова стала одной из первых участниц шоу. Начинающая артистка понравилась альфа-самцу проекта Степану Меньщикову. Однако ничего серьезного у них не получилось.

Спустя 14 лет после выхода шоу "Дом-2" исполнительница хита "Мало половин" объявила о поиске мужчины, с которым можно создать семью. За сердце певицы и телеведущей в рамках проекта "Замуж за Бузову" боролись молодые люди в возрасте от 18 до 40 лет. Бывший потенциальный ухажер артистки тоже уж было намеревался принять участие в женской версии "Холостяка". Степан Меньщиков опубликовал в своем блоге совместное фото с исполнительницей, однако на кастинг он так и не попал.

Сейчас Степан Меньщиков находится в официальном браке со своей фанаткой Ангелиной Монах, которая также снималась в шоу. Экс-участник любовного реалити "Дом-2" женился на избраннице в 2020-ом году, когда она была уже беременна их совместной дочерью Степанией. Супруга шоумена проживает в Таиланде и на все вопросы недоумевающих поклонников отвечает коротко и ясно: они со Степаном не в разводе, просто так сложились обстоятельства.





Звезда романтического шоу часто навещает дочь и возлюбленную, и, по имеющейся в Сети информации, у них все хорошо. Некоторые поклонники бывшего участника шоу "Дом-2" уверены, что Степану Меньщикову лучше во всем с Ангелиной, чем с поющей телеведущей. По их мнению, Ольга Бузова упустила свой шанс.