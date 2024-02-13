Уроки стиля от Стеши Маликовой: что носит дочка знаменитого певца

Дочь эстрадного артиста Дмитрия Маликова и его супруги Елены Изаксон родилась 13 февраля 2000 года в Москве. Стефания Маликова росла в любящей семье, о чем неоднократно признавалась в интервью. Девушка успешно закончила элитную московскую гимназию, а также получила диплом факультета международной журналистики в МГИМО. Звездная наследница понемногу занималась всем. Стеша Маликова была моделью, диджеем и телеведущей. Однако сердце ее по большей части лежит к созданию нарядов.

На странице своего блога дочь популярного исполнителя Дмитрия Маликова регулярно выкладывает фото своих образов. Стеша Маликова имеет чувство стиля и старается выглядеть соответствующе. Редакция "Клео.ру" подготовила фотоподборку стильных нарядов Стеши Маликовой. Показываем, что носит дочка знаменитого певца.

Наряды на каждый день

Стеша Маликова в своих образах любит сочетать достаточно простые вещи. Так, к примеру, вязаный кардиган с едва заметными узорами отлично смотрится с широкими к низу джинсами. Свой образ девушка дополнила туфельками "снегурочки", простой повязкой на голову и сумочкой в форме сердца.





А вот еще один повседневный образ звездной наследницы. Стеша Маликова выбрала нежно-желтый вязаный джемпер с белоснежным воротником и синие джинсы с логотипом известного бренда. Блогер завязала волосы в пучок и прихватила на прогулку вместительную сумку-мешок.





Романтичный наряд

Стеша Маликова с помощью одежды демонстрирует свой нежный нрав. Девушка примерила черное платье с пышной юбкой и белыми вставками. В качестве аксессуаров она выбрала любимую сумку в форме сердца и туфли на высоком каблуке в тон.





На выход в свет

Звездная дочка предпочитает не только нежные наряды. Стеша Маликова в своем гардеробе имеет и подобного рода одежду. На данном фото, к примеру, девушка демонстрирует свой образ на выходные. Обтягивающее точеную фигуру платье, грубые сапоги и маленькая красная сумочка – идеально для выхода в свет.



