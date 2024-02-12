Актриса Екатерина Волкова сообщила о поиске роддома и пополнении в семье

Несмотря на цифры в паспорте, Екатерина Волкова может смело похвастаться прекрасным внешним видом. Звезда сериала "Скорая помощь" трижды была замужем, имеет взрослую дочь Валерию от первого брака, а также двоих наследников – сына Богдана и дочь Александру от отношений с писателем Эдуардом Лимоновым. В начале 2022 года знаменитость впервые стала бабушкой.

Артистка не скрывает, что очень гордится дочерью Лерой и сердечно благодарит ее за внука Тимофея. Знаменитость ежегодно поздравляет наследницу с днем рождения и на странице своего блога признается ей в любви. Недавно артистка дала интервью журналистам издания WomanHit и снова поговорила о дочери. В беседе с представителями прессы Екатерина Волкова сообщила о поиске роддома и пополнении в семье. Как оказалась, Валерия сейчас находится в ожидании второго малыша.

Актриса не стала вдаваться в подробности, а просто рассказала, что невероятно счастлива. Ребенок, судя по прогнозам, родится как раз к ее юбилею. Пол и прочие детали Екатерина Волкова раскрывать не планирует, так как считает, что о подобных вещах не принято говорить заранее.





Журналисты также поинтересовались у знаменитости, как обстоят дела у ее младших наследников от писателя Лимонова. Екатерина Волкова сообщила, что они сейчас всецело погружены в подготовку к экзаменам.

Ранее "Клео.ру" общались с Волковой и ее 15-летней дочерью от писателя Эдуарда Лимонова Александрой. Во время беседы девочка сообщила, что она, как и мама, мечтает стать актрисой.