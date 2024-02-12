Она родила троих, а он изменял: чем жена Челентано пожертвовала ради семьи

Клаудия Мори – итальянская певица и киноактриса. С будущим мужем она познакомилась на съемках фильма в 1963-ом. Через год красавица и Адриано Челентано поженились, и вот уже 60 лет звездные супруги вместе. Большая семья известных личностей вызывает восхищение, но нельзя сказать, что в ней всегда все было безоблачно и радостно.





Мори только начинала свою карьеру, когда увлеклась харизматичным Челентано. И ей пришлось пожертвовать карьерой ради союза с ним. Она родила троих детей и сконцентрировалась на продюсировании благоверного, хотя могла бы стать успешной актрисой и певицей.

Вокруг Челентано всегда было много женщин, и конечно, для Мори это было огромным испытанием. Ходили слухи о романах Адриано с поклонницами, но Клаудия воспринимала их спокойно и заявляла, что польщена таким вниманием к своему мужу.

В 80-х годах многие обсуждали новость о романе Адриано Челентано с Орнеллой Мути. На это Клаудия уже не смогла закрыть глаза. Она забрала детей и уехала из дома. При этом перед прессой она стойко держала лицо и прокомментировала измену супруга очень кратко, сообщив, что мимолетную связь можно простить. Брак звездной пары выдержал и это испытание. Через много лет Челентано подтвердил свою связь с Мути и публично извинился перед супругой.





"Это была настройка наших отношений, проверка любви", – призналась потом Мори.

Адриано Челентано и Клаудия Мори встретили старость вместе, они ведут уединенную жизнь и почти не выходят в свет. Супруги признаются, что до сих пор любят друг друга и не представляют себе другой жизни. Несмотря на все испытания, измены и сложности Клаудия Мори смогла поступиться своей гордостью и сохранить семью с самым желанным мужчиной Италии.