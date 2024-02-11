Роза Сябитова дала важный совет всем влюбленным перед 14 февраля

Ведущая шоу "Давай поженимся!" уже помогла построить личную жизнь многим участникам передачи. Она ведет популярную программу более пятнадцати лет, и за это время смогла получить любовь и признание зрителя. Так что знаменитая сваха точно является экспертом в любовных отношениях. На днях Роза Сабитова порекомендовала возлюбленным заключать брачный договор.

Звезда убеждена, что все влюбленные должны заключать брачный договор и прописывать в нем абсолютно все, чтобы обезопасить себя в случае расставания. По мнению Розы Сябитовой, лучше всего расставаться на мирной ноте, потому что урегулировать конфликты не всегда просто.

"Лучше всего прописывать все в брачный договор, где тоже регламентируются определенные правила и возможности", – сказала Роза Сябитова в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Стоит отметить, что в последнее время общественность спорит на тему того, нужно ли возвращать подарки после расставания. Ранее Верховный суд принял решение, что бывшие возлюбленные могут не возвращать подаренные им вещи в отношениях. По мнению Розы Сябитовой, решение в данном вопросе является индивидуальным и зависит от каждого из партнеров.

"Возвращать подарки или не возвращать – индивидуальное дело каждого", – высказалась Роза Сябитова.