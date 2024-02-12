Яркий триумф и бегство от обстоятельств: судьба Пугачевой в натальной карте



Алла Пугачева всегда вызывала интерес у аудитории. Поклонники хотели знать, в чем секрет притягательности и успеха артистки, а кто-то мечтал стать похожим на нее. Но многое о характере и судьбе Пугачевой можно сказать, взглянув на ее натальную карту.





Примадонна родилась под знаком Овна, и она является ярким его представителем. В гороскопе Аллы Борисовны сосредоточено сразу несколько планет. Это и делает ее такой харизматичной личностью. Так, например, Солнце отвечает за взрывной характер, а Меркурий – за непревзойденный талант и яркий триумф. Венера делает исполнительницу хита "Миллион алых роз" невероятно притягательной для мужчин, а благодаря влиянию Марса она всегда стремится к победе.

Стоит отметить, что в гороскопе Примадонны есть Раху в Овне. Это говорит о том, что у нее много иллюзий о том, что только независимость приведет к лучшей жизни. Отсюда и бегство от обстоятельств, смена отношений и места жительства.

Нептун в Весах – это символ протеста против существующих идеалов. В личности Аллы Борисовны это ярко отражается. Она выступает против реальных устоев и готова пожертвовать своим комфортом и признанием публики ради собственного видения мира.





Алла Пугачева – артистка, которая испытывает на себе влияние сразу нескольких планет. Именно из-за этого ее судьба такая сложная, а характер взрывной и непримиримый. Человек с такой натальной картой не мог остаться незамеченным, его судьба будет вписана в историю.