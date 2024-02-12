На устроившую "голую" вечеринку Ивлееву подали иск в суд на 1 млрд долларов

В конце прошлого года Анастасия Ивлеева столкнулась с крупными неприятностями. Блогер решила устроить вечеринку и собрала в столичном баре "Мутабор" всех своих медийных друзей. Звезда социальных сетей поставила перед гостями условие – все они должны быть полураздетыми. Впрочем, многие приглашенные отнекиваться не стали, поэтому вечер с интересным дресс-кодом был по-настоящему горячим.

Однако последствия скандальной вечеринки ждать себя не заставили. Спустя несколько дней в Сети стали всплывать пикантные кадры с громкого мероприятия, а общественность принялась осуждать знаменитостей, которые на нем присутствовали. Разумеется, Анастасия Ивлеева как организатор "голой" вечеринки пострадала больше всего. Экс-ведущую шоу о путешествиях "Орел и решка" начали повсеместно "отменять".

Сегодня стало известно, что в столичном Лефортовском суде был зарегистрирован иск к звезде социальных сетей, а также к Владимиру Евтушенкову (российский предприниматель и акционер АФК "Система" – МТС). По информации РИА Новости, истец потребовал взыскать с каждого из них по одному миллиарду долларов.





Деньги Анастасия Ивлеева должна заплатить государственному фонду "Защитники Отечества". Выступающая в качестве истца Анастасия Пак также просит владельцев того самого клуба "Мутабор" и компанию МТС выплатить и ей по одному рублю.



Ранее "Клео.ру" писали, что один из участников скандально известной вечеринки Насти Ивлеевой обвинил в случившемся телеведущую Ольгу Орлову. Рэпер Vacio считает, что именно она выкладывала самые провокационные кадры с мероприятия в Сеть.