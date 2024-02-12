По стопам Бузовой: Тодоренко дебютировала на сцене МХАТ

Регина Тодоренко, покорившая телеэкраны, не остановилась на достигнутом и замахнулась на театральные подмостки. Как призналась сама блогер и телеведущая, это было ее детской грезой – постоять на сцене одного из лучших мировых театров.

"В детстве я мечтала стать актрисой и хоть одним мизинцем постоять на сцене МХАТа. И наконец-то мечта сбылась", – обрадованно написала артистка в своем телеграм-канале.



Сама актриса призналась, что ее захлестывали невероятные эмоции от того, что она стоит на легендарной сцене, которую пытались покорить сотни знаменитых артистов, и еще многим она так и не покорилась.

Однако в театральные звезды МХАТ блогер и ведущая пока не рвется. На сцене театра Регина Тодоренко выступала в привычном для себя амплуа – ведущей. Она вела церемонию вручения премии Equium Awards.

Кстати, Регина Тодоренко – еще одна персона "из телевизора", которая оказалась на сцене МХАТ. Телезвезда, очевидно, пошла по стопам своей коллеги Ольги Бузовой, которая была задействована в одной из ранних постановок театра – "Чудесный грузин".

Напомним, Регина Тодоренко обрела известность после популярного шоу "Орел и решка", которое вела четыре года, и участию в проекте "Ледниковый период", где она и ее партнер Роман Костомаров стали бронзовыми призерами.

В первый день наступившего года жена Влада Топалова вошла в число победителей второго сезона музыкальной программы "Аватар", а в феврале начала вести кулинарное шоу "Дети рулят", которое выходит на канале "Суббота".

Ранее мы писали, что Регина Тодоренко недавно похвасталась поэтическим опытом своего маленького сына – малыш сочинил для мамы стихотворение, невероятно ее растрогавшее.