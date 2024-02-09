Тодоренко похвасталась поклонникам, что ее пятилетний сын сам написал стих

Знаменитая путешественница Регина Тодоренко более пяти лет счастлива в браке с бывшим солистом музыкальной группы "Smash!!" Владом Топаловым. В союзе с музыкантом телеведущая родила двоих сыновей. В 2018 году на свет появился старший сын возлюбленных Михаил, а в 2022-ом родился Мирослав. Несмотря на свою высокую загруженность, Регина Тодоренко старается проводить все свободное время с наследниками и часто рассказывает о них подписчикам.

Накануне в блоге знаменитости появилась новая публикация. Телеведущая похвасталась поклонникам, что ее пятилетний сын сам написал стих. Регина Тодоренко не сразу успела заснять ребенка на камеру, поэтому попросила 5-летнего Мишу повторить свое творение еще разок.

Хоть и без особого энтузиазма, но мальчик выполнил просьбу своей звездной мамы с ее же помощью. Стихотворение звучало так: "Сердце жмет в груди. Тебе не угодить. Тебе жизнь всю не обхватить". Телеведущая похвалила сынишку и призналась поклонникам, что ее материнское сердце сжимается от столь трогательных строчек.





Кстати, в конце прошлого года Регина Тодоренко возмущалась поведением Миши. На странице в своих социальных сетях она тогда рассказывала, что предложила малышу активно провести время в заснеженной Москве, однако мальчик сообщил, что ему больше по душе пляж и море. Телеведущая посоветовала ребенку устроиться на работу.

Ранее "Клео.ру" писали, что Регина Тодоренко комментировала свое участие в съемках музыкального шоу "Аватар". Телеведущая признавалась, что работа над проектом была для нее непростой.