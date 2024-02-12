Кристине Риччи - 44: самые яркие роли готической актрисы

Кристина Риччи появилась на свет 12 февраля 1980 года в американском городе Санта-Моника, штат Калифорния. Отец будущей актрисы Ральф Риччи занимался адвокатской деятельностью, а ее мать Сара Мердок работала риэлтором. Помимо Кристины, в семье Риччи было еще трое детей: два брата и сестра. Когда девочке исполнилось 13 лет, родители приняли непростое решение о разводе.

Творческую деятельность Кристина начала в возрасте 8-ми лет. Будучи ребенком, Риччи выступала в школьном театре, где ее по случайному стечению обстоятельств заметил именитый кинокритик. Именно он посоветовал родителям девочки обратить внимание на ее талант. Впрочем, мама будущей звезды прислушалась к мнению эксперта и стала водить дочь по различным кастингам.

Кристина Риччи благодаря искрометному таланту смогла добиться успеха. Поэтому в честь ее дня рождения редакция "Клео.ру" вспоминает самые яркие роли готической актрисы.

Семейка Аддамс (1991)

Фэнтезийная комедия с элементами черного юмора сделала из 11-летней актрисы настоящую звезду. Юная Кристина Риччи исполнила в фильме роль Уэнсдей Аддамс и навсегда запомнилась зрителям как очаровательно-мрачная девочка с двумя косичками и своеобразным нравом.





Баффало 66 (1997)

Мелодрама с элементами комедии – самый, пожалуй, нестандартный проект в фильмографии актрисы. 17-летняя Кристина Риччи продемонстрировала потрясающую актерскую игру, о чем свидетельствуют отзывы кинокритиков. Актриса исполнила роль Лейлы – девушки, которой пришлось стать марионеткой в руках преступника.





Сонная Лощина (1999 год)

В фэнтезийном детективе с элементами триллера Кристина Риччи снялась в возрасте 19-ти лет. Создатель картины, культовый режиссер Тим Бертон, предложил актрисе работать в паре с Джонни Деппом. Сюжет повествует о таинственных происшествиях в Америке конца XVIII века.





Человек, который плакал (2000)

Военная драма режиссера Салли Поттера, повествующая о тяготах эмиграции. Кристина Риччи исполнила роль хрупкой и беззащитной девушки по имени Сюзи. По сюжету героине предстоит отыскать своего отца и возвратиться к утраченным ранее родным корням.





Пенелопа (2006)

В мелодраме режиссера Марка Палански Кристина Риччи исполнила роль девушки со свиным пятачком. Сюжет картины похож на добрую сказку, где в конце прекрасный принц, роль которого исполнил Джеймс МакЭвой, по-настоящему влюбляется в главную героиню и разрушает злые чары проклятия.



