"У Жени есть семья в Беларуси": недавно родившая звезда "Кухни" не живет с мужем

Ольга Кузьмина замужем за ведущим мероприятий Евгением Апанасевичем. В прошлом году у пары родилась дочь. Но оказалось, что отец редко видится с ребенком в последнее время.

Звезда сериала "Кухня" родила малышку в Аргентине, семья жила там какое-то время. Затем новоиспеченные родители вернулись в столицу, а через некоторое время Евгений уехал в родную Беларусь – там у него живут родители и друзья. Теперь он постоянно находится там, а Ольга с дочерью и своим старшим сыном в Москве.





Актриса призналась, что сначала разлука давалась очень непросто. Жизнь в разных странах была непривычной для супругов. Но со временем они привыкли.

"Сейчас мы не воспринимаем расстояние как помеху для нашей семьи. У Жени есть семья, друзья и работа в Беларуси, у меня – здесь", – поделилась Кузьмина.

Раздельная жизнь не стала причиной разлада в семье. К тому же, Ольга Кузьмина считает, что она может увидеться с мужем в любой момент, ведь полет в Минск занимает всего час, и поезда ходят регулярно. Супруги встречаются на выходных и во время совместных путешествий и успевают соскучиться друг по другу за время разлуки.