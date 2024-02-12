Пластический хирург Байрамукова выдала тайну Тишмана о его внешности

Талантливый артист Марк Тишман, кажется, стареть не собирается. Поклонники его творчества отмечают, что, несмотря на серьезный возраст, внешний облик исполнителя хита "Маяковский" все еще на высоте. Это заметили и журналисты портала "Страсти", которые решили обсудить моложавость знаменитости с пластическим хирургом. В беседе с представителями прессы эстетический специалист Мадина Байрамукова выдала тайну Тишмана о его внешности.

Эксперт в этой области считает, что артисту невероятно повезло. Мадина Байрамукова отмечает, что лицевые мышцы певца развиты очень хорошо. Она также считает, что с таким четким овалом и неярко выраженными птозой и брылей Марк Тишман долго будет оставаться молодым. Однако внешность музыканта, по мнению доктора, является не только заслугой генетики. Эксперт считает, что певец регулярно занимается спортом, правильно питается и следит за здоровьем. Все это способствует его отличному внешнему виду.

Единственное, о чем может переживать Марк Тишман со своим мускульным типом старения, так это то, что с возрастом у него может возникнуть скелетизация лица. Под этим термином подразумеваются процессы западания глазниц, появления носослезных и носогубных борозд, а также проваливания щек. Происходит это из-за слишком небольшого слоя подкожного жира.





Пластический хирург Байрамукова считает, что сейчас бояться этого не стоит. Современная косметология легко может помочь в решении этой проблемы путем армирования полимолочной кислотой. Этот метод способен не только подтянуть овал лица, но и заполнить его объемом.

Также Марку Тишману можно провести процедуру введения дермальных филлеров. Однако дожидаться явных признаков старения не стоит. Если сделать все вовремя, то никто даже и не догадается, что какое-либо вмешательство вообще было.