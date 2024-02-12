86-летняя Светлана Немоляева поделилась секретами красоты

Народная артистка Светлана Немоляева полна сил и по-прежнему много работает в театре и кино. О секретах красоты она рассказала женскому журналу "Клео.ру".

"Я смолоду была толстенькой и очень хотела похудеть. То и дело садилась на какие-то диеты, но все не получалось зафиксировать вес. Только сброшу, и начинаю закидываться едой, как полоумная. Особенно любила посыпанную маком халву со сливочным маслом и бабушкиным вареньем", – говорит звезда.

Напомним, диетологи говорят, что идеальный вес человека можно рассчитать по формуле рост в сантиметрах минус сто. Рост Светланы Немоляевой – 165 сантиметров.





Все ее пищевые срывы и излишества давно в прошлом. Сегодня актриса Светлана Немоляева знает простую, но действенную диету.

"Надо просто есть меньше, небольшими порциями. И не подходить к столу вечером, хотя актерам после спектакля хочется и поужинать, и выпить рюмочку", – поделилась любимая всеми Оля Рыжова из "Служебного романа".

Сегодня есть много способов быстрого приведения фигуры в норму. Например, липосакция. Но Немоляева к любого рода пластике относится с недоверием.





"Пару раз я пробовала с собой что-то делать у косметологов, но оставила все это, когда увидела, какое безумство началось вокруг с надутыми губами, подрезанными глазами", – откровенничает актриса.

Светлана Немоляева признается, что гордится каждой своей морщинкой.

"Морщинки – это мои роли, моя судьба, моя жизнь. Я их не стесняюсь. Конечно, мне хочется чуть подправить глаза – возраст дает о себе знать. Но я знаю, что самое страшное для актрисы – поменять свое лицо, когда человека становится не узнать. Поэтому решила ничего не делать с собой", – резюмировала Светлана Немоляева.