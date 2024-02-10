Врач Воробьевский озвучил имена голливудских актрис с самой плохой осанкой

К сожалению, далеко не все звезды Голливуда могут продемонстрировать идеально ровную спину. Осанка некоторых знаменитостей оставляет желать лучшего. И если в фильмах это как-то можно скрыть монтажом, то на красных дорожках проблема становится заметна всем.

Журналисты издания Страсти пообщались на эту тему с врачом-остеопатом Владиславом Воробьевским. В беседе с представителями прессы доктор озвучил имена голливудских актрис с самой плохой осанкой.

Кира Найтли

38-летняя британская актриса Кира Найтли имеет достаточно хрупкую фигуру. Недостаток веса, по мнению доктора Воробьевского, напрямую влияет на мышцы спины. У звезды фильма "Гордость и предубеждение" есть ярко-выраженный сколиоз, требующий внимания. Актрисе необходимо на регулярной основе выполнять определенные упражнения, чтобы ее осанка не ухудшалась.

Анджелина Джоли

48-летняя американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли считается одной из суперзвезд современности. Однако из-за перенесенных ранее операций знаменитость имеет проблемы со спиной. Врач Воробьевский рассказал, что после хирургических вмешательств у звезды сформировались так называемые спайки. Специалист считает, что осанка Джоли будет лучше, если она начнет уделять внимание осевым мышечным группам спины.

Энн Хэтэуэй

41-летняя актриса и певица Энн Хэтэуэй имеет достаточно высокий рост, из-за чего ей регулярно приходится наклоняться. Осанка знаменитости сильно из-за этого страдает. Доктор Воробьевский отметил, что в данном случае звезде необходимо наладить свое диафрагмальное дыхание, поработать над подвижностью грудного отдела и заняться пилатесом или йогой.





Кристен Стюарт

33-летняя американская актриса Кристен Стюарт имеет проблемы со спиной из-за зажимов в области плеч и шеи. Врач считает, что подобные ситуации возникают у людей из-за психосоматики. Специалист Воробьевский рекомендует столкнувшимся с подобным выполнять упражнения на грудной отдел позвоночника и область лопаток.

Сара Мишель Геллар

46-летняя актриса и известная "истребительница вампиров" Сара Мишель Геллар имеет ярко-выраженный сколиоз. Осанка знаменитости с возрастом, возможно, будет становиться лишь хуже. Доктор Воробьевский считает, что при самом негативном развитии этой болезни помочь сможет только операция. Специалист порекомендовал имеющим схожие проблемы посещать функциональные тренировки без отягощений и работать с мышцами спины.



