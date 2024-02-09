Меняла как перчатки: Борисова раскрыла, сколько мужчин прошло через ее постель

Известная ведущая Дана Борисова, которая долгое время сталкивалась с пагубными зависимостями, откровенно поделилась деталями своей личной жизни. В ходе съемок нового провокационного шоу "Это нормально?", которое скоро покажет телеканал ТНТ, она сделала неожиданное признание, что в последнее время ее личная жизнь оставляет желать лучшего. Актриса подчеркнула, что на протяжении нескольких лет она не поддерживала интимные отношения с представителями сильного пола.

Дана Борисова упомянула, что ее личный рекорд воздержания составляет пять лет, что существенно меняет ее имидж, который всегда ассоциировался с бурной жизнью телезвезды. А ведь раньше ведущая меняла мужчин как перчатки. Борисова раскрыла, сколько мужчин прошло через ее постель, – около 20!

Похоже, Ольга Бузова потеряла статус главной женщины без секса в российском шоу-бизнесе. Исполнительница хита "Мало половин" в беседе с Павлом Волей поделилась, что интимная близость для нее не занимает центральное место в жизни, откровенно заявив, что последний фактический опыт датируется 2021 годом.





Ольга Бузова утверждает, что для нее превыше всего стоит любовь, и ее избранники всегда осведомлены о ценностях певицы, включая верность и преданность. В свою очередь, Павел Воля выразил удивление по поводу откровенности, с которой знаменитость поделилась личной информацией, и поинтересовался методами снятия стресса. На что артистка Бузова раскрыла, что ей помогают бокс и выступления перед публикой. Что же помогает Дане Борисовой, пока остается только догадываться.