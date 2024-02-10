Татьяна Васильева рассказала о перенесенных пластических операциях

Звезды шоу-бизнеса и кино всегда стараются выглядеть моложе и красивее. Для этого некоторые прибегают к экстренным мерам. Уколы красоты, пластические операции и филлеры помогают многим знаменитостям выглядеть молодо максимально долгое время. При этом обычно известные личности скрывают, что прибегают к операциям и инъекциям красоты.

Актриса Татьяна Васильева тоже стремиться остановить время и вернуть молодость. Она призналась, что не хочет принимать свой возраст. 76-летняя актриса продолжает играть в театре и сниматься в кино и, конечно же, хочет выглядеть безупречно. Она не стесняется рассказывать о том, что косметологи и хирурги помогают ей в этом.

"Все делала: резала лицо себе, филлеры, нитки и ботокс. Все, что сейчас есть, все делаю", – призналась звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная".





Татьяна Васильева пользуется услугами косметологов и пластических хирургов последние 30 лет. Она делает множество процедур, чтобы скрыть признаки старения. Но не все проходит гладко. Так, после одной из операций у актрисы появились осложнения. Но все обошлось, и Васильева продолжила блистать на сцене театра.