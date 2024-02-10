Сергей Жуков признался, что испытывает проблемы со сном из-за детей

Участник группы "Руки вверх!" посетил последнее светское мероприятие, где на красной дорожки его застали журналисты. Представители прессы поинтересовались у музыканта, как он управляется с воспитанием пятерых детей и одновременно активно работает.

Жуков поделился, что в этом деле он вряд ли справился бы без помощи своей супруги. "Количество детей влияет только на мешки под глазами. Бессонные ночи начались. Нужно отдать должное моей супруге. Хотела бы тоже выйти куда-то в свет, но ближайшие полгода это будет сложно", – пояснил он.

Стоит отметить, что Сергей Жуков состоит в браке с экс-певицей Региной Бурд с 2007 года. У них есть дочь Вероника, сын Энджел, сын Мирон, и сын Эван. Кроме того, Бурд воспитывает старшую дочь Александру от предыдущего брака.