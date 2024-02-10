Анастасия Волочкова раскрыла подробности романа с Джимом Керри

Анастасия Волочкова никогда не скрывает от поклонников подробности личной жизни и любит вспоминать всех мужчин своей жизни. Недавно она разоткровенничалась и поделилась подробностями романа с популярным актером Джимом Керри.

По словам балерины, они познакомились через продюсера Боба Ван Ронкеля. Джим сразу влюбился в нее без памяти. Но Анастасия тогда не могла ответить взаимными чувствами звезде голливудских фильмов, она тогда была не свободна.

"Мы честно друг другу сказали о том, что не сможем быть вместе, потому что он не оставит Голливуд, а я не оставлю Россию, не оставлю Большой театр", – поделилась Волочкова.





Она добавила, что несмотря ни на что она долго поддерживала дружеские отношения с Джимом. Позже они встретились в Америке, где у балерины были гастроли. И именно тогда у них разгорелся бурный роман, который продлился недолго. Волочкова призналась, что никогда не сможет забыть эти отношения.

Сейчас Анастасия Волочкова не общается с Джимом Керри. Но балерина отметила, что у нее есть контакты Боба ван Ронкеля. Через него она может в любой момент найти Джима Керри, если ей это будет нужно.