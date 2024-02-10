Стало известно, где Кейт Миддлтон будет восстанавливать здоровье после операции

В середине января Кейт Миддлтон сделали операцию на брюшной полости. По мнению врачей, герцогиня нуждается в восстановлении и отдыхе. Сообщалось, что она сможет вернуться к своим обязанностям только к Пасхе.

Появилась информация, что операция была настолько сложной, что Кейт пришлось вводить в искусственную кому. Это пока не подтвердилось, но если так и есть, то принцессе Уэльской потребуется длительная реабилитация. Принц Уильям уже нанял для супруги персонал, который обеспечивает медицинскую помощь.

Теперь Кейт Миддлтон секретно покинула королевский дворец. Она будет восстанавливать здоровье в поместье в Норфолке. Там герцогиня сможет проводить много времени на природе вместе со своими детьми и отдыхать от внимания СМИ.





Кейт Миддлтон – не единственная из королевской семьи, у кого появились проблемы со здоровьем. Ранее стало известно, что король Великобритании Карл III тоже перенес операцию, а у бывшей жены принца Эндрю Сары Фергюсон обнаружили меланому. Очевидно, это время было напряженным для принца Уильяма, но несмотря на это он не оставляет свои королевские обязанности и благодарит всех за поддержку и теплые пожелания.