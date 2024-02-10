Похорошевший Брэд Питт вышел в свет со своей новой возлюбленной

Два года назад появилась информация, что Брэд Питт начал встречаться с фитнес-тренером Инес де Рамон. В 2022 году как раз самом разгаре были суды из-за развода с Анджелиной Джоли, и Питт нуждался в поддержке близкого человека.

Многие поклонники не восприняли всерьез новую возлюбленную актера и считали, что этот роман не продлится долго. Но вот уже долго время пара подтверждает серьезность своих чувств.

Кажется, отношения Брэда и Инес перешли на новый этап. Голливудский актер стал выглядеть гораздо привлекательнее и свежее и начал знакомить свою девушку с друзьями.К тому же недавно он посетил с ней Международный кинофестиваль в Санта-Барбаре, где вручал награду Брэдли Куперу. В то время как Брэд блистал на сцене, Инес восхищенно смотрела на него из зрительного зала.





Брэд Питт пока не выходит с возлюбленной на ковровые дорожки. Но возможно это будет следующим шагом в их отношениях. По слухам, возлюбленные большую часть времени проводят время во французском поместье 60-летнего актера и планируют совместное будущее. Питт мечтает снова стать отцом, и возможно вместе с Инес они смогут построить крепкую семью.



