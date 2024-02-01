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Лиза Мария Пресли: трагедия и катарсис принцессы рок-н-ролла

Лиза Мария Пресли: трагедия и катарсис принцессы рок-н-ролла

Сердце любимой дочери Элвиса Пресли остановилось в январе прошлого года. Яркая амбициозная женщина сгорела быстро и неожиданно, всего за три недели до дня рождения. Сегодня, 1 февраля 2024, ей могло бы исполниться 56 лет.

Дети звезд мировой величины часто остаются в тени знаменитых родителей. Избалованные роскошью и вниманием, они ведут праздную жизнь, лишенную смысла. Но есть исключения, которые разрывают шаблоны и гнут свою линию сами. Именно такой была Лиза Мария Пресли – наследница короля рок-н-ролла.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Она родилась в любви, которую пронесли сквозь года Элвис Пресли и его жена Присцилла. Знаменитый музыкант повстречал избранницу, когда ей было всего 14. Но пришло время, и он повел ее под венец в качестве невесты.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Вскоре после свадьбы у парочки родилась Лиза Мария Пресли – золотой ребенок с непростой судьбой. Детство наследницы короля рок-н-ролла было омрачено.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Артист постоянно находился в разъездах, одаряя вниманием публику в ущерб родным. Редкие моменты семейной идиллии Лиза Мария трепетно сохранила в памяти. Элвис Пресли развелся с женой, когда их девочке было пять. Сначала певец ушел из семьи, а потом – из жизни, оставив дочь сиротой.

В девять лет Лиза Мария Пресли замкнулась в себе и отстранилась от сверстников. Она пряталась подальше и слушала музыку – личное лекарство от боли. Сложную натуру и глубокий внутренний мир девочки никто не понимал. Ее единственным другом была игрушка.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Дочь музыкальной легенды совершила немало ошибок, прежде чем ей удалось принять трагедию и научиться с ней жить. Тяжелая зависимость, а также поиск ответов на сложные вопросы привели к увлечению религией. Духовное развитие помогло Лизе Марии Пресли найти в кромешной тьме огонек надежды, не запятнав доброго имени папы.

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

Принцесса рок-н-ролла построила сценическую карьеру, бросая вызов системе. Образ дочери Пресли был соткан из слухов и мнимых предположений. Через музыку она хотела показать себя настоящую. Планируя выпуск первого музыкального альбома Лиза Мария Пресли говорила о нем так:

"Вы хотите знать кто я и что я – все там. Он и о том, как я испорчена, или о том, какая я сумасшедшая, или расстроена, или глупа, или вы можете называть это так, как хотите. Это я, и это обо мне, и это единственная причина, зачем я делаю это".

Фото: Youtube / @extratv

Она писала дерзкие драйвовые мелодии, а к ним грубые и провокационные тексты, каждый из которых – подлинная история, которую она выстрадала и выпустила из темницы бездонной печали. Когда Лиза Мария Пресли была ребенком, она пела перед зеркалом с расческой, заменяющей микрофон. Став взрослой, дочь Элвиса Пресли показала миру отражение сквозь призму гармонии звуков.

"Мне нравится писать неприятные песни. Это полезное оружие, и оно также очищает, потому что я создаю искусство из гнева, что-то положительное из чего-то отрицательного", – отмечала принцесса рок-н-ролла.

Фото: Youtube / @Fuse

Лиза Мария Пресли черпала вдохновение из личного опыта, многогранного и болезненного. Он состоял из безвозвратных потерь, набитых шишек и недостающих пазлов. За плечами певицы четыре брака и похороны двух бывших мужей, один из которых – Майкл Джексон. У принцессы рок-н-ролла родились четверо детей, но даже материнское горе не обошло ее стороной.

Некоторые любят твердить о персональном кладбище воспоминаний, куда они отправляют все, что хотят забыть. У дочери Элвиса Пресли было другое, настоящее кладбище – "чертова лужайка за домом", где захоронена ее семья.

Фото: Youtube / @VisitGraceland

Всю жизнь звезду преследовала круговерть могильных плит в "Саду медитаций" поместья Грейсленд. В 2003-м Лиза Мария выпустила песню "Lights Out", где упомянула о пустующем месте среди усопшей родни. Шло время, и вакантный клочок земли занял ее единственный сын Бенджамин – в 27 лет.

Фото: Youtube / @extratv

Три года спустя рядом легла и сама певица. Принцесса рок-н-ролла уснула вечным сном 12 января 2023 года, за три недели до дня рождения. На "чертовой лужайке" Лиза Мария Пресли обрела покой возле короля – своего папы Элвиса.

Фото: Youtube / @theindependent

"Я через многое прошла в своей жизни. Я столько повидала. Я знаю, как стремительно все может меняться. Я знаю, что кто-то может быть здесь одно мгновение, а в следующее исчезнуть", – говорила наследница великого артиста и в этом была истина.

Лиза Мария Пресли остро чувствовала собственную боль и как губка впитывала чужую, пытаясь найти облегчение. Она руководила благотворительным фондом Пресли, спасая жизни людей и животных.

Фото: Youtube / @siriusxm

Принцесса рок-н-ролла давала кров бездомным и обездоленным, помогала им встать на ноги и не падать духом. Также звезда проводила акции в поддержку детей, предоставляя им бесплатное образование и шанс на счастливое будущее.

Чего хотела дочь легендарного Элвиса? Сделать мир лучше и сократить бедность, чтобы кругом было больше добра, меньше боли и страданий. Она достигла личного катарсиса.

В разгар пандемии COVID-19 Лиза Мария Пресли взяла домой питомцев и окружила их заботой вместе с дочерями. "Мы выхаживаем щенков из приюта. Изнурительно, но того стоит", – делилась звезда в своем аккаунте.

Фото: соцсети / @lisampresley

Последним аккордом в жизни Лизы Марии Пресли стало ее обращение к людям. Она призвала проявлять милосердие, доброту и не быть черствыми. 

1 февраля 2024, 08:44
Фото: Youtube / @EntertainmentTonight
Клео.ру✓ Надежный источник

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