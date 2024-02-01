Лиза Мария Пресли: трагедия и катарсис принцессы рок-н-ролла

Дети звезд мировой величины часто остаются в тени знаменитых родителей. Избалованные роскошью и вниманием, они ведут праздную жизнь, лишенную смысла. Но есть исключения, которые разрывают шаблоны и гнут свою линию сами. Именно такой была Лиза Мария Пресли – наследница короля рок-н-ролла.





Она родилась в любви, которую пронесли сквозь года Элвис Пресли и его жена Присцилла. Знаменитый музыкант повстречал избранницу, когда ей было всего 14. Но пришло время, и он повел ее под венец в качестве невесты.





Вскоре после свадьбы у парочки родилась Лиза Мария Пресли – золотой ребенок с непростой судьбой. Детство наследницы короля рок-н-ролла было омрачено.





Артист постоянно находился в разъездах, одаряя вниманием публику в ущерб родным. Редкие моменты семейной идиллии Лиза Мария трепетно сохранила в памяти. Элвис Пресли развелся с женой, когда их девочке было пять. Сначала певец ушел из семьи, а потом – из жизни, оставив дочь сиротой.

В девять лет Лиза Мария Пресли замкнулась в себе и отстранилась от сверстников. Она пряталась подальше и слушала музыку – личное лекарство от боли. Сложную натуру и глубокий внутренний мир девочки никто не понимал. Ее единственным другом была игрушка.





Дочь музыкальной легенды совершила немало ошибок, прежде чем ей удалось принять трагедию и научиться с ней жить. Тяжелая зависимость, а также поиск ответов на сложные вопросы привели к увлечению религией. Духовное развитие помогло Лизе Марии Пресли найти в кромешной тьме огонек надежды, не запятнав доброго имени папы.





Принцесса рок-н-ролла построила сценическую карьеру, бросая вызов системе. Образ дочери Пресли был соткан из слухов и мнимых предположений. Через музыку она хотела показать себя настоящую. Планируя выпуск первого музыкального альбома Лиза Мария Пресли говорила о нем так:

"Вы хотите знать кто я и что я – все там. Он и о том, как я испорчена, или о том, какая я сумасшедшая, или расстроена, или глупа, или вы можете называть это так, как хотите. Это я, и это обо мне, и это единственная причина, зачем я делаю это".





Она писала дерзкие драйвовые мелодии, а к ним грубые и провокационные тексты, каждый из которых – подлинная история, которую она выстрадала и выпустила из темницы бездонной печали. Когда Лиза Мария Пресли была ребенком, она пела перед зеркалом с расческой, заменяющей микрофон. Став взрослой, дочь Элвиса Пресли показала миру отражение сквозь призму гармонии звуков.

"Мне нравится писать неприятные песни. Это полезное оружие, и оно также очищает, потому что я создаю искусство из гнева, что-то положительное из чего-то отрицательного", – отмечала принцесса рок-н-ролла.





Лиза Мария Пресли черпала вдохновение из личного опыта, многогранного и болезненного. Он состоял из безвозвратных потерь, набитых шишек и недостающих пазлов. За плечами певицы четыре брака и похороны двух бывших мужей, один из которых – Майкл Джексон. У принцессы рок-н-ролла родились четверо детей, но даже материнское горе не обошло ее стороной.

Некоторые любят твердить о персональном кладбище воспоминаний, куда они отправляют все, что хотят забыть. У дочери Элвиса Пресли было другое, настоящее кладбище – "чертова лужайка за домом", где захоронена ее семья.





Всю жизнь звезду преследовала круговерть могильных плит в "Саду медитаций" поместья Грейсленд. В 2003-м Лиза Мария выпустила песню "Lights Out", где упомянула о пустующем месте среди усопшей родни. Шло время, и вакантный клочок земли занял ее единственный сын Бенджамин – в 27 лет.





Три года спустя рядом легла и сама певица. Принцесса рок-н-ролла уснула вечным сном 12 января 2023 года, за три недели до дня рождения. На "чертовой лужайке" Лиза Мария Пресли обрела покой возле короля – своего папы Элвиса.





"Я через многое прошла в своей жизни. Я столько повидала. Я знаю, как стремительно все может меняться. Я знаю, что кто-то может быть здесь одно мгновение, а в следующее исчезнуть", – говорила наследница великого артиста и в этом была истина.

Лиза Мария Пресли остро чувствовала собственную боль и как губка впитывала чужую, пытаясь найти облегчение. Она руководила благотворительным фондом Пресли, спасая жизни людей и животных.





Принцесса рок-н-ролла давала кров бездомным и обездоленным, помогала им встать на ноги и не падать духом. Также звезда проводила акции в поддержку детей, предоставляя им бесплатное образование и шанс на счастливое будущее.

Чего хотела дочь легендарного Элвиса? Сделать мир лучше и сократить бедность, чтобы кругом было больше добра, меньше боли и страданий. Она достигла личного катарсиса.

В разгар пандемии COVID-19 Лиза Мария Пресли взяла домой питомцев и окружила их заботой вместе с дочерями. "Мы выхаживаем щенков из приюта. Изнурительно, но того стоит", – делилась звезда в своем аккаунте.



