Для звезд российского шоу-бизнеса постоянные гастроли и путешествия являются неотъемлемой частью их работы. Многие зачастую задаются вопросом, что их любимые артисты берут с собой в поездки. На днях Елена Яковлева обнародовала содержимое дорожной сумки.





Конечно, как и в сумочке любой девушки у артистки есть различные мелочи. Однако имеются и важные атрибуты. Например, уходовые средства для снятия макияжа. Кроме того, Елена Яковлева уделяет особое внимание своим волосам, поэтому в ее сумке всегда есть хороший ополаскиватель для волос. Также у артистки сложилась особая традиция с расческой. Ее она обычно забывает.

"Иногда даже случается – помоешь голову, а в сумке пусто, и идешь как есть, непричесанной", – поделилась Елена Яковлева.

Стоит отметить, что актриса любит ездить в различные города на съемки. По словам знаменитости, спать в гостиницах для нее отдельный вид удовольствия. Правда, случаются различные казусы. Например, иногда она ложится на подушку и чувствует, что от нее пахнет чужим человеком. В такие моменты Елена Яковлева берет свои духи и обрызгивает всю кровати ими, чтобы перебить незнакомый запах родным.