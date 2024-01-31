5 ценных советов женщине от Веры Глаголевой

Будущая звезда кино Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года в столице нашей родины – Москве. Отец актрисы, Виталий Павлович, преподавал физику и биологию в школе, а ее мама, также работающая учителем, впоследствии доросла до руководящей должности, заняв пост заместителя директора в Московском дворце пионеров.

Будучи ребенком, Вера Глаголева не планировала связывать свою жизнь с кино. В юности она профессионально занималась стрельбой из лука и даже получила почетное звание мастера спорта СССР. Череда случайных событий привела будущую актрису на площадку "Мосфильма". Именно там ее и заприметил режиссер Родион Нахапетов и предложил изящной блондинке принять участие в пробах. Правда, всенародная любовь к артистке пришла благодаря работе над фильмом Виталия Мельникова "Выйти замуж за капитана".





Народная артистка РФ Вера Глаголева была женщиной очень мудрой. Поэтому в столь знаменательный день редакция "Клео.ру" вспоминает 5 ценных советов женщине, которыми актриса успела поделиться при жизни.

ПРО ЛЮБОВЬ

"Любовь является бездонным океаном. В него нужно погружаться с головой", – Вера Глаголева.

Актриса была убеждена, что в вопросах любви следует руководствоваться исключительно чувствами. Думать о том, к чему же приведет внезапно возникший порыв, – занятие, не являющееся главным в сердечных вопросах.

О РАБОТЕ

"Между работой и семьей должен быть баланс. Как только он будет нарушен, тут же возникнет дискомфорт", – Вера Глаголева.

Вера Глаголева, как и многие представительницы прекрасного пола, активно строила свою карьеру. Однако знаменитость считала, что в этом вопросе главное не переусердствовать. По мнению актрисы, рабочие моменты должны решаться на работе, а домашние, соответственно, дома.

О СЕМЬЕ

"Семья дороже всего. Карьера должна стоять на втором месте", – Вера Глаголева.

На первом месте для знаменитости все-таки стояла семья. Давая этот совет, Вера Глаголева хотела напомнить всем, а в первую очередь себе, что домашнее тепло и улыбки детей дороже всего на свете.

ПРО ИСКУССТВО

"Искусство существует для подъема человека над обыденностью", – Вера Глаголева.

Заслуженная артистка считала, что помимо решения бытовых и рабочих вопросов, не стоит забывать о состоянии души. Важно питать ее искусством, наполняя красотой.

ПРО МУДРОСТЬ

"От того, как женщина будет выстраивать отношения с близкими, зависит благополучие ее семьи", – Вера Глаголева.

Актриса искренне считала, что на хрупких женских плечах многое держится. Чтобы быть счастливым человеком, важно верно найти баланс и построить крепкие отношения со своей второй половинкой. Этот совет подходит и тем, кто желает найти общий язык с членам своей семьи.





УХОД ИЗ ЖИЗНИ

Талантливая звезда театра и кино Вера Глаголева покинула этот мир 16 августа 2017 года. На момент кончины артистке было всего 62 года. Известно, что причиной трагических событий стала болезнь знаменитости. Вера Глаголева не смогла победить онкологию.