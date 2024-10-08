"Никто не обязан любить тебя жирной": Водонаева критично высказалась о бодипозитиве

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева не раз выражалась нелицеприятно о людях, которые обзавелись лишним весом только из-за своего нездорового образа жизни. По словам знаменитости, она относится к полным людям, как к наркоманам и алкоголикам.

В недавнем интервью Наташе Гасанхановой в рамках шоу "ДаДа-НетНет" 42-летняя телезвезда высказала свое мнение о бодипозитиве, который стал неотъемлемой частью рекламных кампаний мировых брендов. В частности, Водонаева обратила внимание на снимки, на которых модель с лишним весом рекламирует спортивную одежду.

По словам Алены, если очевидно, что девушка набрала вес, употребляя жирную пищу, она не может иметь отношение к бодипозитиву. "Никто не обязан любить тебя жирной и некрасивой", – считает журналистка. Она убеждена, что бодипозитив может быть связан с физиологическими особенностями человека и инвалидностью, но никак не с чрезмерным употреблением пищи и нездоровым образом жизни.





Алена Водонаева также считает отвратительной демонстрацию небритых подмышек и растяжек на теле ради привлечения внимания к собственной персоне. Мол, если это и делать, то только для рекламы средств по уходу за телом.