"Никто не обязан любить тебя жирной": Водонаева критично высказалась о бодипозитиве

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Телезвезда рассказала о своем отношении к рекламе, направленной на принятие несовершенства тела.

Телеведущая и журналистка Алена Водонаева не раз выражалась нелицеприятно о людях, которые обзавелись лишним весом только из-за своего нездорового образа жизни. По словам знаменитости, она относится к полным людям, как к наркоманам и алкоголикам.

В недавнем интервью Наташе Гасанхановой в рамках шоу "ДаДа-НетНет" 42-летняя телезвезда высказала свое мнение о бодипозитиве, который стал неотъемлемой частью рекламных кампаний мировых брендов. В частности, Водонаева обратила внимание на снимки, на которых модель с лишним весом рекламирует спортивную одежду.

По словам Алены, если очевидно, что девушка набрала вес, употребляя жирную пищу, она не может иметь отношение к бодипозитиву. "Никто не обязан любить тебя жирной и некрасивой", – считает журналистка. Она убеждена, что бодипозитив может быть связан с физиологическими особенностями человека и инвалидностью, но никак не с чрезмерным употреблением пищи и нездоровым образом жизни.

Алена Водонаева. Фото: VK Видео / @yesnoyes_show

Алена Водонаева также считает отвратительной демонстрацию небритых подмышек и растяжек на теле ради привлечения внимания к собственной персоне. Мол, если это и делать, то только для рекламы средств по уходу за телом.

Евгений Елисеев

Редактор отдела новостей

 

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