Жена Брюса Уиллиса призналась, что чувствует "тяжесть в сердце" в 17-ю годовщину знакомства

Несколько лет назад голливудский актер Брюс Уиллис завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Звезде фильма "Крепкий орешек" диагностировали деменцию. Тогда родные и близкие стали делать все, чтобы обеспечить ему условия для комфортной жизни.

Супруга Брюса Уиллиса Эмма Хеминг до недавнего времени предпочитала не делиться переживаниями по поводу болезни актера. Но в день 17-й годовщины знакомства с мужем она все-таки позволила себе высказаться публично. Она дала понять, что ей нелегко рядом с тяжелобольным супругом.

Эмма призналась, что в столь особенные дни чувствует "тяжесть в сердце". По словам Хеминг, она может порефлексировать о нелегкой доле лишь полчаса, задаваясь вопросами "почему он?" и "почему мы?". В такие моменты она и злится, и горюет.

"Потом я стряхиваю с себя это и возвращаюсь к тому, что есть, – безусловной любви", – написала жена актера в популярной соцсети.

Эмма благодарна Брюсу за то, что только благодаря ему она смогла узнать о такой любви. И ради этого чувства можно было бы повторить все то, что произошло, отметила супруга актера.

Напомним, Брюс Уиллис и Эмма Хеминг зарегистрировали брак весной 2009-го, то есть спустя пару лет после знакомства. Она подарила звезде Голливуда двух дочерей – Мейбл и Эвелин.