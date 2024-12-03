Странный мейкап и рваные рукава: Глюк'oZa кардинально сменила имидж после скандала

Всегда женственная и изящная Наталья Чистякова-Ионова, известная российскому зрителю как Глюк'oZa, в последнее время все больше удивляет поклонников. После скандала в Красноярске артистка изменила имидж: перекрасила волосы в синий и сбрила брови. Теперь же исполнительница хита "Невеста" и вовсе отрезала свои локоны, а на вечеринку YAM Session 2024 и пришла в необычном наряде, и удивила публику.

Чистякова-Ионова сделала странный мейкап, залив половину лица серебряной краской. Не менее необычным был и ее наряд: на рукавах полупрозрачного топа красовались дыры, шорты Глюк'oZa "соорудила" из светоотражающей ленты, которую повязала и на голову, как косынку.

"Узнали? Ну это легендарный кадр", – написала Ольга Бузова, которая, к слову, пришла на мероприятие в простых светлых брюках и черной футболке.



Напомним, Глюк'oZa оказалась в центре скандала после концерта в Красноярске. Тогда певица вышла на сцену в состоянии, которое вызывало много вопросов у публики. Звезда едва стояла на ногах, спутанно разговаривала и постоянно чесалась. После того как видео с выступления облетело Сеть, Наталья заявила, что выглядела так из-за антидепрессантов, которые ей выписали после смерти бабушки. Впрочем, позже, насколько известно, артистка все же прошла лечение в рехабе. Чистякова-Ионова рассказала, что теперь готовит для поклонников новый альбом.



На это проблемы Натальи не закончились. Звезда серьезно повздорила со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым, чьи песни до сих пор исполняет. После скандала шоумен заявил, что хочет лишить ее авторских прав, поскольку своим поведением певица дискредитирует созданный им проект Глюк'oZa.



Ранее Фадеев заявил о возвращении группы SEREBRO и представил новый состав коллектива.