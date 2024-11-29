Максим Фадеев представил новый состав группы SEREBRO: спустя пять лет

Недавно Максим Фадеев заявил, что планирует возродить группу SEREBRO. Однако имена солисток продюсер держал в секрете. Сегодня стало известно, что в коллективе будут петь KEIKO, AYA, DI. Все трое тесно связаны с музыкой и уже имеют некоторые успехи. KEIKO сама пишет тексты к песням. DI – выпускница знаменитого училища Гнесиных, уже не раз получавшая приглашения стать частью SEREBRO. А AYA запомнилась зрителям своим участием в шоу "Голос. Дети", где впервые встретилась с продюсером.

Сейчас новый состав SEREBRO усиленно работает над репертуаром группы. Сегодня состоялась премьера их первого совместного хита Song #2. Напомним, песня под названием Song #1 была первым синглом предыдущего состава, с которым трио выступало на "Евровидении-2007" и заняло третье место.

Между тем Фадеев рассказал, почему решил возродить группу, которая не выступала целых пять лет. По словам продюсера, за это время интерес публики к творчеству коллектива не угас, а наоборот, вырос. За последний год хиты SEREBRO воспроизводились 505 миллионов раз, приводит статистику композитор.



"К нам в огромном количестве обращаются молодые музыканты за разрешениями на переработку треков SEREBRO – ремиксов, каверов и так далее", – поделился продюсер.

Фадеев также рассказал о новом клипе группы. По его словам, он создан с использованием нейросетей. Ролик получился креативным и ярким. Шоумен подчеркнул, что хоть и принято считать, что искусственный интеллект облегчает жизнь, на самом деле работа была долгой и кропотливой. Приходилось тщательно дорабатывать и совершенствовать запросы для ИИ.

Ранее стало известно, что между Максимом Фадеевым и певицей Глюкозой завязался конфликт. Артистка рассказала об обиде на продюсера.