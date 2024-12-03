"Я обрела покой": Алсу рассказала о счастливой жизни после развода

Певица Алсу подтвердила суждение, что женщина после развода расцветает. Публика не могла не заметить, как артистка светится от счастья. В недавней беседе с журналистами она призналась, что 2024 год действительно был полон радостных событий, изменившись ее личную жизнь.

"Я обрела покой, я обрела свободу", – рассказала исполнительница хита "Зимний сон".





Теперь Алсу с головой погрузилась в творчество, к тому же на фоне развода интерес публики к ней вырос. Например, это подтверждает быстрая продажа билетов на сольный концерт исполнительницы, состоявшийся в октябре. Вместе с тем появился слух о повышении стоимости выступления 41-летней артистки. Правда, она поспешила его опровергнуть.

В настоящий момент певица работает над некой композицией вместе с молодым артистом, имя которого она пока предпочла не раскрывать. Также она, говорят инсайдеры, принимает предложения о выступлениях на частных мероприятиях и корпоративах, что в браке она себе практически не позволяла.

Ранее Алсу призналась, что комплексы ей нечужды, раскрыв главный. По словам исполнительницы, она стесняется своих ушей. В недавнем интервью артистка назвала себя лопоухой. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".