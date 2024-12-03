"Адекватных больше": MIA BOYKA назвала артистов, поддержавших ее в скандале с квадробером

В этом году певица Мария Бойко, известная как MIA BOYKA, оказалась в центре скандала. Во время концерта в Надыме к ней на сцену вышла девочка, и артистка, обращаясь к ней, спросила, кто она: "Котик или квадробер, не дай бог". Затем, под одобрительные возгласы зрителей, она выразила свое негативное отношение к квадроберам. Мать девочки разозлилась, считая, что ее ребенка прилюдно унизили и нанесли ему психологическую травму.

Певица считает, что квадроберы и другие тренды, которые совершенно чужды российскому обществу, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм уже давно стало нормой. Поэтому Мария призывает не заниматься попустительством, закрывая глаза на то, что многие дети надевают маски, становятся на четвереньки и уподобляются животным.





Несмотря на огромное количество рьяных критиков, указавших на якобы неподобающий поступок артистки на концерте в Надыме, многие все же поддержали исполнительницу. В недавней беседе с журналистами MIA BOYKA назвала артистов, которые встали на ее сторону в скандале с квадробером.

"Леонид Агутин поддержал, JONY, Валерия вместе с мужем, много кто. Адекватных-то людей больше", – отметила певица.

При этом MIA BOYKA не смогла назвать коллег, которые выразили свою критику лично ей. Мол, таких людей нет.

"Все боятся что-либо говорить в лицо, обычно за спиной", – обратила внимание 27-летняя исполнительница.

К слову, недавно MIA BOYKA в студии программы "Пусть говорят" помирилась с девочкой-квадробером, которую она обидела в Надыме, несмотря на сохранившуюся неприязнь со стороны матери ребенка.