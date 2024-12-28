Жених Ксении Бородиной подарил ей на Новый год сумку за полмиллиона рублей

Николай Сердюков и Ксения Бородина решили встретить Новый год не в снежной Москве, а в одной из теплых стран. В своем блоге телеведущая показала кадры из самолета и попросила возлюбленного пока не раскрывать, куда именно они летят. Перед отлетом будущие муж и жена вручили друг другу новогодние подарки.

Свой презент телеведущая обнаружила под елкой. В большом пакете Chanel лежала самая известная сумка модного дома 11.12 в классическом исполнении. Стеганная кросс-боди с ручкой-цепочкой и легендарной застежкой в виде двух перекрещенных букв "С". Стоимость такой модели на сайте – более полумиллиона рублей.



Николай, судя по реакции Ксении, с подарком угадал. Звезда, увидев аксессуар, закричала от счастья и рассыпалась в благодарности будущему мужу.



"Боже, какая красивая. Цвет какой красивый", – приговаривала Ксения, разглядывая свой новогодний подарок.



Напомним, в начале декабря Сердюков сделал Бородиной предложение. На одно колено блогер встал в Эрмитаже и протянул роскошное кольцо с бриллиантом в виде сердца. Предполагается, что свадьба состоится в следующем году, а пока пара вовсю готовится к торжеству. Как рассказала сама Ксения, они не будут устраивать масштабную церемонию и постараются до минимума сократить количество гостей.



"Хочешь в кругу близких, потом все равно начинается история, когда люди пишут: "Ну вы нас же позовете?" Ты никогда не знаешь, что отвечать на этот вопрос. <…> Мы будем сильно суживать круг, конечно, как получится. Но из серии 20 человек точно не выйдет", – делилась ранее подробностями экс-ведущая "Дома-2".

Ранее стала известна стоимость помолвочного кольца Бородиной.