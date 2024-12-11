Раскрыта стоимость помолвочного кольца Бородиной с бриллиантом в виде сердца

На днях Николай Сердюков сделал предложение руки и сердца Ксении Бородиной. Для этого блогер пригласил телеведущую в Эрмитаж и прямо во время прогулки по залам встал на одно колено с протянутым в руке кольцом. Трогательные кадры теледива выложила в сеть и написала, что не смогла бы отказать любимому, поэтому ответила "Да".

Похвасталась Бородина и кольцом, которое вручил ей жених. Теперь на безымянном пальце Ксении красуется украшение из белого и желтого золота с крупным бриллиантом в виде сердца от ювелирного бренда Mercury. Стоимость кольца – 2 500 000 рублей.

Бородина и Сердюков пока отказываются комментировать свадьбу. Последний раз, когда журналисты пытались расспросить пару о предстоящем торжестве, они убежали от них, так и не ответив ни на один вопрос. Ксения отмечала, что все подробности они раскроют позже.



Напомним, блогер и телеведущая познакомились летом 2024 года на съемках шоу "Последний герой. Русский сезон". Она вела программу, он был участником. Рабочие отношения на площадке переросли в нечто большее, и после завершения съемок пара отправилась на курорт, где Бородина познакомила своего избранника с мамой.

Предложение Ксении Николай сделал спустя полгода, чтобы показать серьезность своих намерений. Не скрывает Сердюков и то, что хочет от телеведущей детей. К слову, у блогера уже есть дочь Николь от первого брака с Алиной Акиловой.

Ранее Бородина назвала "красные флаги" при знакомстве с мужчиной.