Анна Седокова не поехала на похороны бывшего мужа Яниса Тиммы

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Родные и близкие проводили спортсмена в последний путь.

Накануне в Риге простились с баскетболистом Янисом Тиммой. Церемония была открытой, и траурную церемонию могли посетить все желающие. Всего к крематорию пришли несколько десятков человек с белоснежными и алыми цветами.

Анна Седокова посетить церемонию прощания с экс-супругом не смогла. Возле белоснежного гроба Яниса стояли его родители и первая жена. Отвечать на вопросы журналистов родные 32-летнего спортсмена были не в силах. Однако после отец Яниса сказал о сыне несколько слов.

"Он был хороший мальчик, хороший сын. Люблю я сына. Хороший мальчик, такой как все", – сказал Райтис Тимма.

Фото: соцсети/@basinarebeka
По слухам, Анна все еще находится в больнице, куда она попала почти две недели назад, сразу после гибели Яниса. Представитель певицы рассказывал, что у нее нервный срыв. Артистка в тяжелом состоянии еще какое-то время пробудет под наблюдением медиков.

Янис Тимма. Фото: соцсети/@janis.timma
Напомним, в ночь на 17 декабря тело Яниса было обнаружено в подъезде московской пятиэтажки. Баскетболист оставил предсмертную записку на заставке своего смартфона с просьбой позвонить Анне. Многие считают, что Тимма страдал от неразделенной любви и пытался вернуть жену, с которой они развелись 9 декабря. Именно для этого спортсмен приехал в Россию из Штатов, где жил в последнее время.

Ранее сообщалось, что Седокова трогательно обратилась к Янису.

Елизавета Федорова

Редактор

 

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