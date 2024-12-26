Бритни Спирс встретилась с сыновьями впервые за два года и провела "лучшее Рождество"

За неделю до начала 2025 года 43-летняя Бритни Спирс встретилась с сыновьями, которых не видела пару лет. Об этом она сообщила в социальных сетях. По словам певицы, она провела "лучшее Рождество". Ее переполняют эмоции, и она пребывает в шоке от происходящего.

"У меня нет слов, спасибо тебе, Иисус!" – написала исполнительница хита Baby One More Time, опубликовав видео, на котором она запечатлена с одним из сыновей.

Напомним, Бритни Спирс родила сыновей от Кевина Федерлайна, с которым состояла в браке с 2004 по 2007 годы. Старший сын, Шон, появился на свет в сентябре 2005-го в Санта-Монике, а младший, Джейден, родился спустя год в Лос-Анджелесе.

К сожалению, Бритни Спирс отдалилась от своих детей в 2008 году из-за проблем с психическим здоровьем. Певица много лет находилась под опекой отца. В 2021-м суд отменил опекунство Джейми Спирса ни без давления общественности, и тогда знаменитость обрела свободу, о которой долго мечтала.

Ранее бывший муж Бритни Спирс Сэм Агари рассказал о причинах развода с певицей. Тот брак продлился всего 14 месяцев. Слова экс-возлюбленного певицы приводил женский журнал "Клео.ру".