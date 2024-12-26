Бейонсе выступила с дочерью Блу Иви после обвинений в адрес Jay-Z

Американская исполнительница Бейонсе вместе с дочерью Блу Иви выступила впервые с момента скандала вокруг Jay-Z. На сцену NRG Stadium в Хьюстоне, своем родном городе, 43-летняя звезда въехала верхом на белом коне. Песню звезда исполнила в перерыве на матче Национальной футбольной лиги между командами "Балтимор Рэйвенс" и "Хьюстон Тексанс".

Одним из самых запоминающихся моментов вечера стало исполнение песен из нового альбома Cowboy Carter. Это было первое живое выступление с композициями из свежего релиза.

Во время выступления Бейонсе сделала жест пальцами в виде пистолета, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Одни увидели в этом скрытое послание, другие отметили, что этот жест часто используют игроки НФЛ.





Напомним, накануне рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании несовершеннолетней на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards в 2000 году. Сам исполнитель категорически отрицает это, называя обвинения "идиотскими", а его адвокаты уже готовятся к защите.

Бейонсе, несмотря на давление, продолжает заниматься своей карьерой. Источник, близкий к певице, сообщил, что последние месяцы были для артистки тяжелыми.

"Эти несколько месяцев стали для нее испытанием, но она полна решимости сделать свой предстоящий тур успешным", – рассказывает инсайдер.

Певица планирует анонсировать новое мировое турне и девятый студийный альбом в ближайшие недели. По слухам, тур начнется весной 2025 года в Лос-Анджелесе.

Между тем накануне в Сети обсуждали слухи о том, что Бейонсе решила сменить фамилию мужа на фоне скандала.