Экс-супруг Бритни Спирс рассказал о причинах развода с певицей



Бритни Спирс будоражит поклонников подробностями своей личной жизни. Недавно она выпустила мемуары, в которых обвинила Джастина Тимберлейка в склонении к аборту. Это вызвало огромный скандал, И Джастин Тимберлейк собирался подать в суд на певицу. Бритни в итоге пришлось извиниться перед бывшим бойфрендом.

А в прошлом году ее развод с мужем Сэмом Асгари потряс всех фанатов. Союз певицы и актера продлился всего 14 месяцев, а причинами разлада звездная пара не торопилась делиться.





Экс-супруг певицы рассекретил истинные причины завершения отношений. Асгари признался, что они с женой начали отстраняться друг от друга. Именно это послужило поводом для расставания.

"Это было благословением – иметь возможность долгое время делить жизнь с кем-то. И люди отдаляются друг от друга, и люди идут дальше", – рассказал Сэм.

Он рассказал, что не злится и не обижается на свою бывшую супругу и благодарен Бритни Спирс за все. Он не может понять тех, кто после расставания негативно отзывается о своем партнере. По его мнению, брак с певицей был прекрасным опытом для него и важным этапом в его жизни.