Юрий Колокольников тайно женился на литовской актрисе

Накануне актер Юрий Колокольников появился на красной дорожке в кинотеатре "Октябрь", где состоялся показ фильма "Последний Ронин", в котором сыграл главную роль. Актер вышел к фотографам вместе с 36-летней литовской актрисой Вильмой Кутавичюте, на которой, как выяснилось позже, он недавно женился.

Интересно, что Юрий никогда не состоял в официальном браке, хотя у него есть дочь, которую родила актриса Ксения Раппопорт. С ней Колокольников состоял в отношениях с 2009 по 2014 годы. У артиста также был роман с экономистом Надеждой Макляровской и, по слухам, с моделью Даяной Рамос-Лафорте.

Новая избранница Юрия родилась в Вильнюсе, а в 2008-м обосновалась в Москве, поступив в ГИТИС. Артистка выучила русский язык и стала звездой российского кино. В ее фильмографии несколько десятков кинопроектов. Последний фильм с участием Вильмы Кутавичюте вышел в 2022-м.





Юрий Колокольников сыграл в сотне фильмов, в том числе голливудских. Его можно увидеть в фильмах "Перевозчик: Наследие" (2015), "Телохранитель киллера" (2017), "Призрачная шестерка" (2019), "Довод" (2020), "Крейвен-охотник" (2024), а также сериале "Игра престолов".