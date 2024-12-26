MIA BOYKA заявила, что хочет закончить карьеру на пике популярности

Певица отметила, что уважает коллег, которые смогли вовремя покинуть сцену.
Популярная исполнительница Мария Бойко, более известная под сценическим именем MIA BOYKA, рассказала, что планирует покинуть сцену, когда ее популярность достигнет пика. По словам артистки, это достойный поступок, и она уважает музыкантов и вокалистов, которые смогли попрощаться с публикой до того, как интерес к их творчеству стал угасать.
"Уйти на пике – это значит уйти в тот момент, когда ты еще актуален. Не началось этого спада, когда ты начинаешь быть потихоньку никому не нужным и неинтересным", – поделилась мыслями 27-летняя звезда.
Освободившееся от концертов и репетиций время MIA BOYKA предлагает потратить на семью. Например, обзавестись детьми.
Сейчас звезда продолжает петь и радовать поклонников новыми хитами. Однако она не исключает вероятность, что приостановит музыкальную деятельность, если поймет, что интерес к ее творчеству и персоне начинает падать. Исполнительница хита "Пикачу" отметила, что таким образом она сможет оставить приятные воспоминания о творчестве.
Примечательно, что позицию MIA BOYKA разделяет и Прохор Шаляпин. Накануне 41-летний артист объявил об уходе со сцены. По словам певца, с годами гастроли, концерты и репетиции даются ему все сложнее.
Напомним, сегодня MIA BOYKA – одна из самых ярких и узнаваемых исполнительниц современной российской поп-музыки. Ее энергичные треки, такие как "Пикачу" и "Саламандра" и другие, стали настоящими хитами, завоевав сердца молодежи. Ее уникальный стиль сочетает яркий внешний образ, танцевальные биты и позитивные тексты, которые задают настроение.
Ранее MIA BOYKA назвала артистов, которые поддержали ее в скандале с квадроберами. Напомним, на своем концерте певица высказалась против этого набирающего популярность у детей движения.