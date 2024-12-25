"Буду любить вечно": Седокова обратилась к покойному Янису Тимме спустя неделю после трагедии

Баскетболист Янис Тимма спустя почти две недели после официального развода с певицей Анной Седоковой покончил с собой. Трагедия произошла в Москве 17 декабря. Тогда артистка со слезами на глазах вышла на связь, попросив общественность огородить ее ребенка от шокирующей информации. Вскоре бывшая солистка группы "ВИА Гра" оказалась в больнице из-за нервного срыва.

Через неделю после случившегося Анна снова решила высказаться. В этот раз она поблагодарила неравнодушных за поддержку, сообщив, что все еще находится в больнице. Седокова призналась, что пока не может найти в себе силы жить так, как раньше.

"Я скорблю. Мне кажется, что это все какая-то глупая шутка", – написала артистка.

По словам певицы, она вместе с матерью и сестрой Яниса, а также другими близкими людьми делает все, чтобы проводить его в последний путь достойно.

Также Анна Седокова обратилась к покойному экс-супругу.

"Я буду любить тебя вечно – на земле и на небе", – обратилась певица к покойному экс-супругу.

Напомним, Анна Седокова и Янис Тимма были в браке четыре года. Их отношения были яркими, но в то же время полными проблем. По словам певицы, последние годы она жила словно в аду. Самоубийство баскетболиста связывают с разводом. Якобы спортсмен не смог пережить разрыв отношений с певицей.