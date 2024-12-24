Ольга Бузова поблагодарила россиян, которые назвали ее лучшей телеведущей 2024 года

Читателей российской газеты "Комсомольская правда" определили лучших телеведущих 2024 года. В числе лидеров оказалась Екатерина Андреева, заняв третье место. На второй строчке – Дарья Златопольская. Первое же место досталось Ольге Бузовой, причем второй год подряд.

38-летняя звезда телеканала ТНТ поблагодарила россиян за любовь и поддержку, сделав публикацию в своем телеграм-канале. Бузова отметила, что в этом году у нее было множество перелетов, в том числе за границу, где проходили съемки проектов, ставших рейтинговыми.

"Бесконечные перелеты, смена часовых полюсов, ранние подъемы – всё это имеет смысл, когда вы смотрите", – отметила телезвезда.

По словам Ольги, в 2024 году она приняла участие в съемках пяти крупных проектов: трех – для телеканала ТНТ, одного – для интернета и еще одного – в Белоруссии. Она также дала понять, что останавливаться на достигнутом не намерена.

"Газуем дальше", – написала знаменитость.

Кстати, в 2024-м Ольга Бузова отметила 20-летие телевизионной карьеры. В этом же году исполнилось восемь лет ее творческой деятельности. С 2016 года она записала десятки песен (многие из них стали хитами) и сняла множество музыкальных клипов.