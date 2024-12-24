Дело о непредумышленном убийстве против Алека Болдуина официально закрыто

В американском штате Нью-Мексико официально завершено расследование в отношении голливудского актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непреднамеренном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" (в других источниках – "Раст"). Спецпрокурор Кари Моррисси отозвала свою апелляцию на решение суда о прекращении дела.

Ранее судья Мэри Марлоу Соммер прекратила дело, указав, что полиция и прокуратура не предоставили защите всю необходимую информацию. Прокуратура столкнулась с препятствиями, а генеральный прокурор не стал продолжать апелляцию.

Напомним, трагедия произошла три года назад на съемках "Ржавчины". Во время репетиции Болдуин направил револьвер в сторону Хатчинс. Оказалось, что оружие заряжено и имеет патроны. Оно выстрелило, убив ее и ранив режиссера Джоэла Соузу. Актер утверждает, что взвел курок, но не нажимал на спусковой крючок.





Расследование осложнилось после того, как в полицию поступил боеприпас от мужчины, заявившего о его связи с инцидентом. Прокуратура сочла его несвязанным, но защита обвинила следствие в сокрытии информации.

Другие участники понесли наказание. Специалист по оружию Ханна Гутьеррес-Рид получила 1,5 года тюрьмы за непредумышленное убийство, принеся на площадку боевые патроны и нарушив правила безопасности. Помощник режиссера Дэвид Холлс признал вину в небрежном обращении с оружием и получил шесть месяцев условно.

Семья Галины Хатчинс подала гражданские иски против Алекса Болдуина и продюсеров. Инцидент вызвал обсуждение безопасности на съемках, особенно использования оружия и боеприпасов, что привело к пересмотру протоколов в индустрии.