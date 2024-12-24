Филипп Киркоров вышел в свет с сумкой-таксой от модного бренда Thom Browne

В прошлом году с новогодним фильмом "Иван Васильевич меняет все" по мотивам ленты Гайдая на канале ТНТ не задалось. За десять дней до премьеры случилась наделавшая шума "голая вечеринка". И ленту пришлось переснимать, вырезать сцены с угодившим в опалу Филиппом Киркоровым и перемонтировать. В итоге и звездный показ в столичном кинотеатре отменили, и афишу сделали другую. Правда, в одном из эпизодов можно заметить постер фильма "Бриллиантовая рука". Это был намек на то, что ждет зрителей через год. Теперь на ТНТ к Новому году сняли музыкально-юмористическо-рекламную ленту "Небриллиантовая рука".

Хотя и в этот раз тоже не обошлось без скандала. Киркоров заявил, что не появится в одном фильме со своей бывшей уже теперь подругой Анастасией Ивлеевой – мол, она за ту "голую вечеринку" даже не извинилась. В итоге ее там и не будет. Зато снялись Дима Билан, Никита Кологривый, Павел Воля, Регина Тодоренко. По сюжету, Семен Семенович Горбунков, отправляется в путешествие на круизном лайнере и по пути делает остановку в Дубае той поры, когда нефть там еще не нашли. А после падения контрабандисты Геша и Лелик накладывают ему гипс, но не с бриллиантами, а со смартфонами, фенами и вещами с ушедшими из России Zara и IKEA.

Филипп Киркоров снялся в роли Арлекина, которого не было в оригинальной версии, но тут герой оказался очень в тему. Певец со свойственной ему самоиронией не только поет на экране, но и шутит по поводу передряг, в которые попадал и из которых достойно выходил. Без репризы про "не в ту дверь" тоже не обошлось.



Дресс-кодом звездной премьеры был объявлен "советский шик". Киркоров для красной дорожки выбрал "шик королевский" – приталенные клетчатый костюм и эффектный аксессуар под него – сумку в виде таксы от Thom Browne.





Этот американский дизайнер обожает свою жесткошерстную таксу по имени Гектор. У домашнего питомца не только есть страница в соцсетях, но он часто появляется в коллекциях дизайнера – в виде принта и аксессуаров. Впервые сумку Hector можно было увидеть на шоу Thom Browne Fall/Winter/2016. В 2019 году сумка в виде Гектора наделала шума на Парижской неделе моды. С тех пор эффектные аксессуары в виде животных считаются визитной карточкой Тома Брауна. А сумка, с которой Киркоров пришел на премьеру, на официальном сайте модного дома стоит 2600 долларов (примерно 264 тысяч рублей). Чаще всего этот модный аксессуар шьют из козьей кожи, но бывают модели из мериносовой шерсти, хлопка и плетеных прутьев.

Вообще, Киркоров обожает эффектные вещи. Светская Москва еще не отошла от его сумки в виде парижской Триумфальной арки из коллекции Handle Soft Trunk французского модного дома Louis Vuitton Она изготовлена из телячьей кожи и украшена тиснением, вдохновленным лепниной французских замков XVIII века. "Причудливая и сдержанная функциональная городская сумка" размером 21,5 на 15 на 7 см на официальном сайте стоит 383 тысячи рублей. "Таких сумок всего две на планете – у меня и Джейдена Смита", – хвастался исполнитель.

Все помнят кожаный самолетик и кожаную морковку, которыми Киркоров тряс в Сочи на "Новой волне" пару лет назад. А теперь – такса.

"Люблю удивлять, и возможно, поэтому столько лет и популярен на эстраде: даю людям возможность обсудить меня, мой внешний вид, костюм, песню", – пояснил певец.