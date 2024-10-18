Филипп Киркоров появился на гала-ужине премии "Виктория" с аксессуаром по цене квартиры

Накануне в лаунже Live Arena состоялся гала-ужин, на который были приглашены звезды-академики музыкальной премии "Виктория". Как всегда, весьма эффектным был выход короля российской эстрады Филиппа Киркорова. Он появился на ковровой дорожке в сопровождении своей музы – певицы Марго.

Для выхода исполнитель хита "Цвет настроения синий" выбрал изысканный костюм с двубортным пиджаком. Образ он дополнил шляпой с полями и брошью. Однако куда больше внимание окружающих привлек другой аксессуар – сумка-чемоданчик от любимого поп-королем модного бренда Louis Vuitton.





"Таких сумок всего две в мире, вторая у Джейдена Смита, сына Уилла Смита", – рассказал певец корреспонденту "Клео.ру"

Эксклюзивная вещица в форме Триумфальной арки, к слову, по стоимости не уступает цене квартиры. На сайте бренда чемоданчик стоит порядка 3,5 миллиона рублей. В регионе России за эту сумму вполне можно приобрести небольшую квартирку. Киркоров признался, что сам купил себе сумку, объяснив это тем, что статус не позволяет принимать такие вещи в подарок.





К слову, выглядел Киркоров потрясающе и не только из-за роскошного образа. На ковровой дорожке певец продемонстрировал подтянутую фигуру и рельефные руки. Известно, что Филипп несколько лет назад обратился к пластическому хирургу, чтобы избавиться от лишнего веса. Как утверждает сам артист, теперь он только поддерживает форму упорными тренировками. Занимается каждый день по четыре часа, уточнил экс-супруг Аллы Пугачевой.

Ранее 12-летняя дочь Филиппа Киркорова раскрыла тайну о своем происхождении.