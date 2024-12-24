Саша Петров рассказал, что беременная жена требует от него больше внимания

Совсем недавно актер Саша Петров объявил о беременности своей жены Виктории. Пара поженилась всего год назад. Как рассказывал сам звезда "Полицейского с Рублевки", встретив избранницу в ресторане, он сразу почувствовал, что она – та самая. Спустя несколько свиданий артист предложил возлюбленной выйти за него.

Для 23-летней Виктории эта беременность первая, и она нуждается в постоянной заботе и внимании мужа. Вот только у Петрова сумасшедший график. Бывают ситуации, когда актер месяцами пропадает на съемках. Однако Новый год Саша обещал освободить и провести его с любимой, несмотря на то, что это самый прибыльный для артистов период.

"Ну, конечно, она хочет, чтобы я максимально время проводил дома, и я это хочу. Сказал, Новый год будут отмечать обязательно вместе", – поделился планами шоумен.

Петров отмечает, что, несмотря на 12-летнюю разницу в возрасте, их с женой взгляды на жизнь, вкусы, философские мысли совпадают. По словам актера, сейчас это чувство только нарастает. Он благодарен Виктории за то, что счастлив рядом с ней, признается звезда кинематографа.





Напомним, ранее Петров рассказывал, что встретил свою избранницу в ресторане. Он с коллегами пришел на встречу и за одним из столиков увидел Викторию с мамой. Саша решил не медлить и спустя три дня артист позвал ее замуж, а осенью пара сыграла пышную свадьбу.

Ранее Саша Петров рассказал о своей необычной юношеской мечте.