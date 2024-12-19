Под колесами авто в Париже погибла 34-летняя модель и телеведущая Светлана Савицкая

Жизнь 34-летней российской модели, певицы и телеведущей Светланы Савицкой оборвалась во Франции. Девушка шла по одной из улиц Парижа. Ее сбил автомобиль, который резко вырулил на тротуар. Травмы оказались несовместимые с жизнью.

"Два авто навстречу на лобовое ехали. Один свернул резко и попал в Свету", – поделилась подробностями произошедшего подруга модели.

Родные сообщили, что Савицкую доставят в Россию. 23 декабря родные, близкие, друзья и поклонники Светланы смогут проститься с ней на Троекуровском кладбище.

Светлана Савицкая появилась на свет в марте 1990 года. С раннего детства она была активной и разносторонней девочкой. Мама-стоматолог и папа-профессор всегда старались поддерживать ее амбиции.

После окончания Российской академии музыки имени Гнесиных по специальности "менеджмент в сфере культуры" Светлана продолжила образование за границей. Она получила дипломы в Лондоне и Лос-Анджелесе, став специалистом в области искусства и менеджмента.



Светлана добилась признания не только как модель, появляясь на обложках модных изданий, но и как телеведущая. Девушка работала на таких каналах, как RU TV, "Пятница!" и Europa Plus TV. В последнее время Савицкая жила в Париже, где продолжала развивать карьеру.

Три года назад Светлана реализовала свою давнюю мечту и начала петь. Ее дебютный сингл Juicy Fruit получил множество положительных отзывов, а последующие треки, включая "Супермен", укрепили ее позиции в индустрии.